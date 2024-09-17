👪 В России планируют увеличить пособие по уходу за ребенком

Правительство рассматривает повышение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для родителей в декретном отпуске.

Продолжаются обсуждения по вопросу увеличения пособия по уходу за ребенком.

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил «проработать нормативное закрепление» данного вопроса на июльской стратегической сессии, посвященной нацпроекту «Семья». Срок исполнения поручения установлен на 1 января 2025 года.

Власти рассматривают сценарий, при котором размер пособия может измениться уже в следующем году при условии сбалансированности бюджета Социального фонда.

Пособие предлагают повышать в два этапа: с 2025 года — до 50% от среднего заработка;

с 2026 — до 60% среднего заработка.

На данный момент пособие составляет 40% от среднего заработка родителя за предыдущие два календарных года с максимальной выплатой в 49,1 тыс. рублей в 2024 году. Например, родитель со средней зарплатой 122,9 тыс. руб. и выше может претендовать на максимальное пособие.

Если увеличение будет реализовано, в 2025 году максимальная выплата может достигать 86,2 тыс. рублей при среднем заработке 172,5 тыс. в месяц.

Родитель со средней зарплатой предыдущих двух лет в 100 тыс. руб. в месяц сможет получать ежемесячное пособие в размере 50 тыс., что на 10 тыс. больше, чем текущая сумма в 40 тыс. руб.

Для родителей с зарплатой в 50 тыс. рублей пособие также увеличится — они будут получать 25 тыс. вместо прежних 20 тыс. руб., следует из расчетов РБК.

Эксперты продолжают анализировать возможные изменения, ожидая уточнения предельной взносооблагаемой базы на 2026 год.