В 77% компаний сотрудники работают сверхурочно

52% работодателей выплачивает вознаграждение за дополнительную работу, а 12% ограничиваются устной благодарностью.

Большинство работодателей признались, что их сотрудники перерабатывают. 47% компаний утверждают, что редко дают персоналу сверхурочную работу, а 31% делают это часто.

Сверхурочной работы нет только в 23% компаний. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Чаще всего сотрудники перерабатывают в крупных организациях (48%) и средних компаниях — 31%. Реже с дополнительной работой сталкиваются сотрудники, которые работают с малым бизнесом — 24%.

48% участников опроса сообщили, что переработки занимают у них меньше 10% от нормы рабочего времени в месяц. Диапазон 10-25% указали 46% компаний.

Руководство материально поощряет работников за дополнительную работу. Выплаты делают 52% работодателей, а 12% компаний устно благодарят своих сотрудников. Шуточные премии платят в 4% организаций.

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