Уточнен порядок ведения реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности

Правительство РФ внесло изменения в правила формирования и ведения Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

Постановление кабмина от 11.09.2024 № 1240 вступит в силу с 20 сентября 2024 года.

Основные новшества:

введены понятия «инвестор» и «индустриальный партнер»;

уточнено, что реестр формируется и ведется в ГИС «Экономика»;

Минэкономразвития теперь может вносить изменения в нормативную справочную информацию реестра, в т. ч. по предложениям организаций;

установлены требования к содержанию выписки из реестра;

уточнен порядок предоставления сведений.

Уполномоченный орган предоставляет выписку из реестра на основании электронного запроса путем автоматического формирования ответа в течение 3 рабочих дней — при наличии в реестре сведений об указанном в запросе лице.

Также оговорен порядок публикации Минэкономразвития сведений в целях развития «Витрины стартапов» — платформы для поиска инвестиций.