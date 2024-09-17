Уточнен порядок ведения реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности

Постановление кабмина от 11.09.2024 № 1240 вступит в силу с 20 сентября 2024 года.
Основные новшества:
введены понятия «инвестор» и «индустриальный партнер»;
уточнено, что реестр формируется и ведется в ГИС «Экономика»;
Минэкономразвития теперь может вносить изменения в нормативную справочную информацию реестра, в т. ч. по предложениям организаций;
установлены требования к содержанию выписки из реестра;
уточнен порядок предоставления сведений.
Уполномоченный орган предоставляет выписку из реестра на основании электронного запроса путем автоматического формирования ответа в течение 3 рабочих дней — при наличии в реестре сведений об указанном в запросе лице.
Также оговорен порядок публикации Минэкономразвития сведений в целях развития «Витрины стартапов» — платформы для поиска инвестиций.
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