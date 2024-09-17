Яндекс запустил сервис автоматического планирования маршрутов для малого бизнеса. Пока он бесплатный

Инструмент направлен на оптимизацию логистики разъездного персонала с возможностью онлайн-контроля.

Сервис «Маршрутизация Lite» Яндекса автоматизирует планирование маршрутов для курьеров, водителей и других сотрудников, работающих на выезде. Об этом сообщает пресс-релиз, есть в распоряжении «Клерка».

Сервис предназначен для малого бизнеса с выездным персоналом до пяти человек. Он:

сокращает время планирования маршрутов с трех часов (при использовании привычного метода создания маршрутов вручную с таблицами и картами) до 15 минут;

обеспечивает равномерную загрузку исполнителей.

Пользователи могут автоматически отправлять маршрутные листы через личный кабинет и отслеживать выполнение маршрутов в реальном времени.

В ближайшее время сервис также добавит справочник постоянных адресов, возможность работы с маршрутами через мобильные устройства и статистику по выполнению заказов.

На текущий момент «Маршрутизация Lite» находится в тестовом режиме. Компании, желающие попробовать новый сервис, могут зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный доступ. После завершения тестирования сервис станет платным, стоимость будет зависеть от количества подключенных исполнителей.

Справка: Яндекс Маршрутизация — это логистическая платформа для планирования оптимальных маршрутов выездного персонала, которая использует данные Яндекс Карт и учитывает прогнозы пробок и погоды для расчета времени прибытия.