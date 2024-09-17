ЦБ: рост безработицы повлияет на снижение ключевой ставки

Экономика России находится в состоянии перегрева, поэтому регулятор ужесточает денежно-кредитную политику. ЦБ сможет от этого отказаться, если снизится инфляция и вырастет безработица.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что переход к смягчению денежно-кредитной политики возможен при снижении инфляции и росте безработицы.

«Экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику», — сказал Заботкин.

В 2020 году во время рисков переохлаждения экономики регулятор снижал ключевую ставку до 4,25%. Тогда как сейчас экономика находится в стадии перегрева, поэтому ЦБ ужесточает ДКП и планирует очередное повышение ставки.