ЦБ: рост безработицы повлияет на снижение ключевой ставки

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что переход к смягчению денежно-кредитной политики возможен при снижении инфляции и росте безработицы.
«Экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику», — сказал Заботкин.
В 2020 году во время рисков переохлаждения экономики регулятор снижал ключевую ставку до 4,25%. Тогда как сейчас экономика находится в стадии перегрева, поэтому ЦБ ужесточает ДКП и планирует очередное повышение ставки.
Комментарии2
и начинать нужно (это уже в соседней теме предлагалось) с того, что бы разогнать госдуру, ну и заодно ЦБ
Безработных бездельников станет больше и сразу жисть наладится, инфляция снизится!
Походу, мы во всем виноваты. То хрен кого можно уволить, то если безработица вырастет, то легче станет. То кадров не хватает, то слишком они уж зарплаты большие получают.