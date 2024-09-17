😲 В 2025-2030 годах дефицит бюджета составит почти 11 трлн рублей. Выход – увеличение налогооблагаемой базы, считает эксперт

Минфин считает, что в 2025 году дефицит федерального бюджета составит 0,83 трлн рублей, а экономисты ВЭБ.РФ прогнозируют 3 трлн. Переоценка связана с ростом государственных расходов.

Накопленный дефицит федерального бюджета за 2025-2030 годы может составить 10,9 трлн рублей.

По итогам 2024 года экономисты прогнозируют дефицит в размере 2,9 трлн рублей, что превышает прогноз властей, которые ожидают этот показатель на уровне 2,12 трлн. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

По плану Минфина, в 2025 году дефицит составит 0,83 трлн рублей, а в 2026 году — 1,536 трлн. Специалисты ВЭД дают несколько иной прогноз: в 2025 году дефицит федерального бюджета будет 3 трлн рублей, в 2026 году — 3,7 трлн.

«В номинальном выражении экономика достаточно сильно выросла за последние годы, поэтому триллионы [бюджетного дефицита], которые раньше могли быть обоснованы лишь антикризисной политикой, теперь являются вариантом нормы», — сказал главный экономист «Эксперта РА» Антон Табах.

На оценку дефицита бюджета повлиял рост расходов, который в 2024 году увеличился с 36,66 трлн до 37,182 трлн рублей. Экономисты связывают необходимость дополнительных затрат с обострением геополитической обстановки. Помимо расходов на оборонную промышленность появились траты на восстановление новых регионов.

Специально для «Клерка» комментарий Екатерины Авдеевой — руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», члена ее Генсовета, амбассадора «Дежурного по бизнесу»:

«Очевидный выход – увеличение налогооблагаемой базы за счет проактивной экономической политики и стимулирования предпринимательства, прежде всего в производственной сфере. В целом еще в 2022 году, когда стал понятен масштаб санкций, Владимир Путин сказал, что лучшим ответом будет либерализация экономической политики. В целом мы видим, как государство идет по этому пути, видим массу примеров работы Правительства по снижению издержек для бизнеса. Взять хотя бы замену проверок профилактическими визитами, что серьезно помогает предпринимателям. Нарушения устраняются без штрафных санкций.

Драйверами роста могут выступить прежде всего строительство, легкая промышленность, производство товаров народного потребления, сельское хозяйство, сектор IT. Есть куда развиваться внутреннему туризму и тесно связанной с ним индустрии гостеприимства.

Самый большой риск – слишком жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. В пятницу в очередной раз была поднята ключевая ставка — до 19%. При такой цене денег кредитная нагрузка для многих отраслей слишком высока. Особенно это касается промышленного производства. Маржинальность бизнеса невысокая, поэтому при такой ставке многие предпочтут аккумулировать наличные средства и хранить их на депозитах, а не вкладывать в развитие.

Поэтому, если хотим наращивать темпы производства, весьма желательна реализации базового сценария Правительства, по которому ставка будет снижаться до 14-16% в следующем году и потом вернется к однозначным показателям. Как вариант, стратегическим отраслям нужны действенные меры поддержки, которые компенсируют высокую цену кредита — налоговые льготы, госгарантии и т. д.»