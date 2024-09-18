Минфин отверг идею уплаты НДФЛ по месту прописки сотрудников

Сейчас налоговые агенты платят НДФЛ в виде ЕНП на ЕНС и потом его распределяют по бюджетам по ОКТМО. Значение имеет ОКТМО работодателя. Минфину предложили распределять по ОКТМО работников.

Если компания московская, а сотрудник прописан в Сызрани, сейчас НДФЛ с его зарплаты идет в бюджет Москвы, а не в его родной город.

Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-04-05/59434 назвал причины, по которым зачислять НДФЛ в бюджет по месту жительства физлиц не целесообразно.

Таких причин три:

Когда НДФЛ идет в бюджет по месту учета налогового агента, местные власти стараются создать условия для бизнеса. Если распределять НДФЛ по адресу физлиц, это будет очень трудоемко для налоговых агентов. Такое изменение по НДФЛ повлечет за собой перераспределение доходов местных бюджетов и где-то будут выпадающие доходы.

В общем, Минфин против такой идеи.

Ранее ведомство уже давало отрицательный ответ на такое предложение, но аргументы были несколько иные.