Минфин отверг идею уплаты НДФЛ по месту прописки сотрудников

Если компания московская, а сотрудник прописан в Сызрани, сейчас НДФЛ с его зарплаты идет в бюджет Москвы, а не в его родной город.
Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-04-05/59434 назвал причины, по которым зачислять НДФЛ в бюджет по месту жительства физлиц не целесообразно.
Таких причин три:
Когда НДФЛ идет в бюджет по месту учета налогового агента, местные власти стараются создать условия для бизнеса.
Если распределять НДФЛ по адресу физлиц, это будет очень трудоемко для налоговых агентов.
Такое изменение по НДФЛ повлечет за собой перераспределение доходов местных бюджетов и где-то будут выпадающие доходы.
В общем, Минфин против такой идеи.
Ранее ведомство уже давало отрицательный ответ на такое предложение, но аргументы были несколько иные.
Комментарии9
Эти аргументы более вменяемые.
В 2023 году в Минфине перепутали платежки с уведомлением)))
Так, ещё раз.
Не налоговый агент распределяет, заметьте!
Что именно трудоемко? Указать адрес прописки в данных сотрудника?
Может, просто при таком подходе наша нерезиновая лишится большой части дохода, если НДФЛ всех понаехавших уйдет в бюджет мест по прописке?
речь идет о месте жительства, а не прописки. А место жительства работник может менять ежемесячно.
Хорошо, а если взять вариант с ИНН?
они всё-таки о нас думают!
Какому святому свечку поставить?
погодите радоваться, если они пообещали, что чего-то не будет - с вероятностью 90% оно будет. Они же постоянно нам врут.
Я живу в небольшом городе и далеко не первый год наблюдаю, как люди уезжают в поисках бОльшей зарплаты. Население уменьшается, приток средств в бюджет тоже уменьшается, условия жизни ухудшаются, регион становится дотационным ... А потом Москва хвастается, что она "всю страну за счет своих налогов кормит".