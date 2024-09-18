Как подготовиться к переходу на НДС при УСН

Налоговая реформа-2025 затронула больше всего плательщиков УСН. Узнайте, что делать с НДС упрощенцам, какие есть варианты работы и как подготовиться к переходу на НДС.

Плательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. При этом есть варианты работы. Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, как рассчитать общую налоговую нагрузку разберем на вебинаре «Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН». Он состоится сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

Основные положения налоговой реформы-2025 для плательщиков УСН.

Варианты уплаты НДС.

Какие документы и налоговые регистры надо будет вести.

Что выгоднее: перейти на ОСНО или остаться на УСН.

Как подготовиться к переходу на НДС.

Ответы на вопросы.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!