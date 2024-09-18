С иностранными банками будет можно расплачиваться криптовалютой

Минфин сформировал фокус-группу для участия в экспериментально-правовом режиме (ЭПР), который позволяет оплачивать внешнеторговые контракты криптовалютой. ЭПР разрешает импортерам платить по счетам без вывода средств за пределы РФ.

Сейчас расчеты с иностранными банками в криптовалюте тестируют импортеры товаров, которые могут быть использованы в военной промышленности. Об этом пишут «Ведомости».

Пока что прямые криптовалютные платежи из России невозможны, для этого приходится обращаться к контрагентам из третьих стран. Однако применение криптовалют позволит компаниям избежать санкционных ограничений.

Недавно мы писали, что для участия в экспериментальном правовом режиме по криптовалюте власти подобрали компании с высоким оборотом, которые испытывают наибольшие проблемы с платежами по внешнеторговым договорам.

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Схема работы ВЭД и логистические цепочки претерпели существенные изменения. При этом ситуация на рынке логистики продолжает меняться. На вебинаре разберемся с основными тенденциями, рисками и вариантами логистических цепочек, а также с таможенным оформлением товаров.

На вебинаре разберем:

Таможенное оформление санкционных товаров.

Таможенное оформление по контракту с финансовым агентом. Необходимые документы.

Сертификаты. Подтверждение страны происхождения.

Логистическая паутина. Оптимизация маршрутов.

Взаимодействие с европейскими компаниями в реалиях санкционного давления.

Пути выкупа санкционных товаров через третьи страны.

Параллельный импорт.

Новые страховые инструменты для гарантированного возмещения убытков.

Международное страхование. Когда имеет смысл идти к иностранным страховщикам?

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