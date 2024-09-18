80% компаний ушли из группы риска по сотрудничеству с самозанятыми

Под влиянием усиленного контроля компании изменили принципы своей работы и вышли из группы риска. 80% бизнеса больше нельзя обвинить в подмене трудовых отношений договорами с самозанятыми.

Сейчас в качестве самозанятых зарегистрировано больше 11 млн человек, но не все физлица стали плательщиками налога на профессиональный доход по собственному желанию.

Некоторые работодатели, чтобы сэкономить на налогах, переводят штатных работников с трудовых договоров на сотрудничество по ГПХ, где ставка налога 4-6%. Кроме того, компаниям не нужно делать страховые отчисления. Подобные схемы подмены вскрываются, а суд может переквалифицировать договоры с самозанятыми в трудовые. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные ФНС.

В группу риска попадает 0,7% от общего числа организаций, которые делают выплаты самозанятым. Под влиянием налогового контроля и профилактической работы 80% предприятий исправили свою работу и больше не попадают под критерии риска.

«Признаки схем налоговой оптимизации идентичны при специальных налоговых режимах НПД, упрощенной системе налогообложения (УСН), патентной системе налогообложения (ПСН). Вместе с тем в рамках режима НПД выявлять подобные схемы значительно проще, так как сведения о доходах налогоплательщиков НПД поступают в ФНС России в режиме онлайн, что позволяет проводить автоматизированный анализ и применять риск-ориентированный подход», — сказали в ФНС.

Для выявления «фальшивых» самозанятых налоговики разработали контрольно-аналитическую систему, которая следит за применением режима НПД в части подмены трудовых отношений. Программа анализирует десятки параметров, чтобы обнаружить незаконную оптимизацию налогов.

К таким относятся: периодичность выплат, доля доходов самозанятых от организации, есть ли у исполнителей другие заказчики. Также налоговики смотрят на предыдущие места работы самозанятых. Отношения работодателей и плательщиков НПД оценивают в комплексе, а не по одному критерию.