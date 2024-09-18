Госзакупки будут проводить централизованно

Интересы нескольких государственных структур при проведении госзакупок будет представлять специальная организация-заказчик. Это позволит снизить стоимость закупок, а также сократить административную нагрузку.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 17 сентября 2024 г. № 2551-р, по которому будет создана дорожная карта для централизованных госзакупок.

В роли заказчика будет выступать специальная организация, представляющая интересы сразу нескольких государственных структур.

«Такая централизация позволяет избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров или услуг за счет большого объема закупок», — сказано на сайте кабмина.

К 1 декабря 2024 года Минфин и ФАС должны сформировать первую группу из 10 федеральных министерств и ведомств, которые с 2026 года будут вести централизованные закупки с помощью одного или нескольких федеральных казенных учреждений.

К этому времени также утвердят перечень типовых товаров, работ и услуг, которые станут предметом закупок. Сейчас централизованные закупки действуют только в отношении офисных и канцелярских принадлежностей. В них участвуют Федеральная пробирная палата, Росимущество, Рослесхоз, Росрыболовство и их территориальные органы.

Все министерства и ведомства, которые не попали в первые две группы по централизованным закупкам, будут определены к 1 декабря 2026 года. В новом режиме они начнут работать с 2028 года.