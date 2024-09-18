✅ Для получения инвествычета из налога на прибыль появятся новые условия. Эксперт: ФИНВ касается отраслей, в которых государство нуждается

Федеральный инвестиционный налоговый вычет можно перевести на баланс другой компании в группе. Это позволит компенсировать рост ставки по налогу на прибыль до 25%.

Минэкономразвития подготовило параметры для получения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Он составит 6% от инвестиций и будет доступен обрабатывающим производствам, гостиничному бизнесу и другим приоритетным отраслям.

ФИНВ начнет работать с 2025 года. В год можно будет получить не больше 5% ставки налога, зачисляемого в федеральный бюджет. Сумму превышения разрешат использовать в качестве вычета в течение 10 лет. Вычет можно перевести на баланс другой организации в рамках группы компаний. Об этом пишет Forbes.

Кроме того, будут установлены критерии, по которым организация может быть отнесена к группе компаний. Например, если у компании с правом на инвестиционный вычет доля в другой организации составляет больше 50%.

Федеральный вычет не смогут применять иностранные организации, которые признали налоговыми резидентами России, участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), банки, а также производители подакцизной продукции.

Предприятия не смогут одновременно снижать налог на прибыль с помощью ФИНВ и производить амортизационные отчисления по инвестициям.

В 2025 году налог на прибыль вырастет с 20% до 25%, и ФИНВ фактически компенсирует это пятипроцентное повышение, а перенос вычета на баланс другой компании позволит балансировать финансовые результаты группы.

Специально для «Клерка» комментирует Екатерина Авдеева — руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член ее Генсовета, амбассадор «Дежурного по бизнесу»:

«ФИНВ может стать довольно эффективным инструментом стимулирования капиталовложений в России. Конечно, как и любые налоговые льготы, государство будет использовать ФИНВ для развития приоритетных и стратегических отраслей (особенно те, где необходимо импортозамещение), способствуя экономическому росту, созданию рабочих мест и повышению производительности.

В целом ФИНВ призван компенсировать не сколько налоговую нагрузку, сколько рост цены кредитования после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако для достижения желаемых результатов необходимо учесть, что размер ФИНВ должен быть достаточно привлекательным — чтобы бизнес инвестировал в отрасли, в которых государство нуждается.

Очевидно, что добыча полезных ископаемых оказалась в списке ОКВЭДов ФИНВ после жалоб нефтяников на торможение инвестпроектов из-за повышения налогов в отрасли. Но весьма странно отсутствие в перечне станко- и машиностроения, сельского хозяйства и химической промышленности. Также важно добавить образовательные услуги.»