Сотрудники ФНС получили право передавать налоговую тайну комиссиям по борьбе с нелегальной занятостью

Депутаты приняли закон, чтобы налоговиков не привлекли к ответственности за передачу налоговой тайны межведомственным комиссиям.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла разработанный депутатами и сенаторами закон, который определит, что считать налоговой тайной при передаче сведений в межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью.

Новые нормы связаны с изменениями в законе о занятости населения. Теперь комиссии по занятости имеют право получать от налоговых инспекторов данные и сведения, которые относятся к налоговой тайне.

В частности, налоговая тайна — это вся информация, которую получили сотрудники ИФНС о деловых партнерах, остатках средств на счетах и об условиях сделок. За разглашение этой информации последует дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

Закон вступит в силу через один месяц после официального опубликования.

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