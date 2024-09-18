По договорам ГПХ с физлицами взносы на травматизм могут быть, а могут не быть

За исполнителей-физлиц по договору ГПХ не надо платить страховые взносы на травматизм, если этим договором такой вид страхования не предусмотрен.

А надо ли в договор включать пункт о том, что такого страхования нет, чтобы на 100% подстраховаться от возможных претензий по взносам? Данный вопрос задали в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги успокоили – такое условие в договоре не нужно. Чтобы с выплат не было взносов, о них надо умолчать.

Если в договоре ничего не сказано про взносы = взносов нет.

Впрочем, некоторые компании предпочитают указать в договоре, что исполнитель не подлежит страхованию от производственного травматизма.

А как делаете вы?

Кстати, условие о страховании, которое предполагает уплату взносов, можно прописать не только для обычных физлиц, но и для плательщиков НПД (самозанятых). Такое разъяснение дал СФР в письме от 05.08.2024 № 19-20/35785.

Если выплаты самозанятому решили облагать взносами, то на такого самозанятого надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 – сведения о трудовой деятельности, поясняет СФР.