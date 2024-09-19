НДС не входит в базу для расчета налога по УСН

С 2025 года с реализации упрощенцы с доходом свыше 60 млн рублей будут платить не только налог по УСН, но и НДС.

Налоговую базу по НДС определяют на наиболее раннюю из дат — отгрузки или оплаты. Налоговая база по УСН определяется на дату оплаты.

Но исходящий НДС не идет в налоговую базу по УСН.

Пример

ИП с 2025 года применяет УСН «доходы минус расходы» и НДС по ставке 5%.

В 1 квартале 2025 ИП отгрузил товар на 21 млн руб., в том числе НДС 5% 1 млн руб. Все покупатели оплатили за товар в 1 квартале.

Оплачено поставщикам за товар 15 млн руб., в том числе НДС 0,5 млн руб.

НДС = 21 млн / 105 х 5 = 1 млн руб.

Налог по УСН = (20 млн – 15 млн) х 15% = 750 тыс. руб.

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