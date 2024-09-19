Кабмин: с новым инструментом вырастет качество капитального ремонта домов

Компаниям, которые вкладывают собственные средства в создание материалов и оборудования для капремонта, гарантированно обеспечат объем сбыта товаров.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 17 сентября 2024 г. № 1271, которое позволит заключать контракты со встречными инвестиционными обязательствами компаниям, ведущим капремонт многоквартирных домов.

Участники торгов на поставку материалов и оборудования для проведения капремонта могут заключить соглашение со встречными инвестиционными обязательствами, если выиграют конкурс.

«Благодаря принятому решению региональные операторы капремонта получат надежных поставщиков материалов и оборудования, а компании-поставщики обеспечат себе долгосрочный устойчивый спрос на продукцию. Это также даст возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие промышленного производства и обеспечить импортозамещение», — сказано на сайте кабмина.

Специальные контракты предусматривают, что поставщики будут вкладывать собственные деньги в создание, модернизацию и освоение производства материалов и оборудования. Эту продукцию они будут поставлять для проведения капремонта.

Поставщику обеспечат гарантированный объем сбыта товаров. Срок действия такого контракты составляет до 10 лет.