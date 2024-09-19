Депутаты хотят снизить налоги благотворительным организациям

Чтобы благотворительные организации направляли больше средств на поддержку нуждающихся, депутаты предложили освободить их от налога на имущество с квартир, которые им были переданы подопечными.

В Госдуму внесли законопроект, по которому благотворительные организации смогут не платит налог на квартиры своих подопечных.

С 1 января 2024 года база налога на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость. Благотворительные организации на УСН могут не платить налог на имущество, кроме налога, который уплачивается в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Сейчас благотворительные фонды, которым подопечные передали в собственность жилье, обязаны платить налоги на такое имущество. Это уменьшает объем денежных средств организации и не позволяет оказывать помощь нуждающимся.

«Законопроектом предлагается исключить из объектов налогообложения жилые помещения в многоквартирном доме, принадлежащие благотворительным организациям, переданные по договору пожизненного содержания с иждивением», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект будет принят, поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.