💉 Сотрудникам-донорам хотят дать право на отгулы при смене работы

В Госдуму внесли разработанный депутатами и сенатором законопроект с поправками в ТК.
То, что неиспользованные отгулы донорам не переносятся на новых работодателей, а оплата за них при увольнении не предусмотрена, ранее разъяснял Минтруд в письме от 25.03.2019 № 14-2/ООГ-2057.
По проекту при желании сотрудник-донор может использовать отгулы по новому месту работы.
Но есть условие: при трудоустройстве нужно в письменной форме предупредить нового работодателя, что есть права на такие отгулы.
Использовать их на новой работе можно в течение 12 месяцев со дня сдачи крови.
Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.
Кстати, накануне Госдума в первом чтении приняла другой законопроект по донорам. По нему доноров крови приравняют к волонтерам и они будут получать те меры поддержки, которые положены добровольцам.
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