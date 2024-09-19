💉 Сотрудникам-донорам хотят дать право на отгулы при смене работы

Работодатель обязан дать отгул сотруднику-донору. Но если сотрудник увольняется, так и не взяв дополнительные выходные дни, то эти неиспользованные отгулы сгорают. Это хотят изменить.

В Госдуму внесли разработанный депутатами и сенатором законопроект с поправками в ТК.

То, что неиспользованные отгулы донорам не переносятся на новых работодателей, а оплата за них при увольнении не предусмотрена, ранее разъяснял Минтруд в письме от 25.03.2019 № 14-2/ООГ-2057.

По проекту при желании сотрудник-донор может использовать отгулы по новому месту работы.

Но есть условие: при трудоустройстве нужно в письменной форме предупредить нового работодателя, что есть права на такие отгулы.

Использовать их на новой работе можно в течение 12 месяцев со дня сдачи крови.

Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.

Кстати, накануне Госдума в первом чтении приняла другой законопроект по донорам. По нему доноров крови приравняют к волонтерам и они будут получать те меры поддержки, которые положены добровольцам.