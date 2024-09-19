Средний заработок блогеров сократился в два раза

Доходы блогеров после роста в 2023 году вернулись на уровень 2022 года. ИП получают в среднем 93,6 тысячи рублей, а физлица — 17 тысяч.

За 12 месяцев средний доход блогеров, которые работают на аутсорс-площадках в качестве ИП, упал в два раза — на 57%.

На 43% сократились доходы самозанятых инфлюенсеров, которые в среднем получают до 22 тыс. рублей в месяц.

Заработок блогеров-физлиц практически не изменился: он составляет 17 тыс. рублей.

Статус ИП позволяет блогерам заключать больше контрактов с крупными брендами и агентствами. Они зарабатывают в среднем 93,6 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса по работе со внештатными сотрудниками Solar Staff.

«Компании могут сокращать расходы на традиционные рекламные кампании и увеличивать инвестиции в другие каналы, такие как контекстная реклама или собственный контент-маркетинг», — сказали в Solar Staff.

Сейчас на рекламном рынке возрос интерес к performance-кампаниям — к контенту, который нацелен на измеримый результат: покупку, регистрацию пользователей и т. д. Изменение трендов влияет на заработок блогеров так же, как и блокировки и замедления популярных интернет-ресурсов и социальных сетей.

После роста в 2023 году доходы блогеров вернулись к показателям 2022 года. Рынок инфлюенс-маркетинга становится стабильным, а у авторов появляется более предсказуемая альтернатива в виде новых форматов прямой рекламы от отечественных платформ.