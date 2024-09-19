Банки передают в ФНС информацию о процентах и по расчетным счетам ИП

До 1 декабря 2024 года физлица должны уплатить НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год. Налог считает ФНС на основе данных, которые поступают от банков.

Кредитные организации передают данные о процентах по всем счетам физлиц, кроме эскроу и тех, где ставка менее 1%. Расчетные счета ИП – не исключение.

Данные о процентах по расчетному счету ИП банки также до 01.02 должны передавать в ФНС. Об этом сообщает Минфин в письме от 24.06.2024 № 03-04-05/58576.

Физлица, получившие доход в виде банковских процентов, платят НДФЛ до 1 декабря по налоговому уведомлению, добавляет Минфин.

Ничего более Минфин для ИП в этом письме разъяснять не стал.

Между тем бизнесмены беспокоятся, как бы им не пришлось дважды платить налог с одного дохода – по своей декларации и по уведомлению от ФНС.

Ранее Минфин в письме от 20.04.2022 № 03-04-05/35254 сообщал, что ИП на УСН проценты по счетам, связанным с бизнесом, должны отражать в декларации по УСН. Но банки все равно должны передавать эти данные.

То есть банк обязан сообщить данные в ФНС, но ФНС не должна начислять НДФЛ на этот доход.

Напомним, для НДФЛ с процентов есть необлагаемый доход. В 2023 году он составляет 150 тыс. рублей.

Как считают НДФЛ с процентов по вкладам, мы разбирали тут.