С умершего сотрудника не надо удерживать НДФЛ

НДФЛ надо удерживать при выплате дохода. Если зарплата начислена, но не выплачена, то нет и НДФЛ. А если сотрудник умер, то НДФЛ с этой зарплаты уже не будет.

Кроме того, унаследованные доходы не облагаются НДФЛ.

Таким образом, у организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по удержанию НДФЛ с зарплаты, начисленной, но не выплаченной умершему работнику.

Также не надо удерживать НДФЛ при выплате этой зарплаты в установленном порядке членам семьи умершего сотрудника.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/69016.

По взносам Минфин ранее давал такое разъяснение: зарплата, начисленная при жизни, облагается взносами, а после смерти – уже не облагается (письмо от 05.07.2023 № 03-15-05/62648).