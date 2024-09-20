С умершего сотрудника не надо удерживать НДФЛ

Кроме того, унаследованные доходы не облагаются НДФЛ.
Таким образом, у организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по удержанию НДФЛ с зарплаты, начисленной, но не выплаченной умершему работнику.
Также не надо удерживать НДФЛ при выплате этой зарплаты в установленном порядке членам семьи умершего сотрудника.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/69016.
По взносам Минфин ранее давал такое разъяснение: зарплата, начисленная при жизни, облагается взносами, а после смерти – уже не облагается (письмо от 05.07.2023 № 03-15-05/62648).
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