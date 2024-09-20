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Инвестиционный вычет

На какие ОС можно получить федеральный инвествычет: перечень и исключения

С 2025 года вводится федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ) по налогу на прибыль организаций.

Его параметры будут прописаны в постановлении правительства, проект уже готов.

Смотрите в нашей таблице, какой бизнес и по каким ОС может воспользоваться вычетом.

Вид деятельности

ОС

Исключение

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

Кондиционирование воздуха

Научные исследования и разработки

 

«Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» третьей-десятой амортизационных групп

Квардроциклы
‎(ОКОФ 310.29.10.52.130)

Суда круизные, экскурсионные
‎и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров
‎(ОКОФ 310.30.11.21);

Суда круизные морские (ОКОФ 310.30.11.21.111)

Суда экскурсионные морские (ОКОФ 310.30.11.21.112)

Суда прогулочные и спортивные (ОКОФ 310.30.12)

Суда надувные прогулочные и спортивные (ОКОФ 310.30.12.12)

Суда прогулочные или спортивные прочие, лодки гребные, шлюпки и каноэ (ОКОФ 310.30.12.19)

Суда прогулочные прочие (ОКОФ 310.30.12.19.110)

Деятельность гостиниц и предприятий общепита

 

«Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» третьей-десятой амортизационных групп

Решение о применении или неприменении ФИНВ принимается компанией в отношении конкретного объекта ОС.

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