На какие ОС можно получить федеральный инвествычет: перечень и исключения

С 2025 года вводится федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ) по налогу на прибыль организаций.

Его параметры будут прописаны в постановлении правительства, проект уже готов.

Смотрите в нашей таблице, какой бизнес и по каким ОС может воспользоваться вычетом.

Вид деятельности ОС Исключение Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Обеспечение электроэнергией, газом и паром Кондиционирование воздуха Научные исследования и разработки «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» третьей-десятой амортизационных групп Квардроциклы

‎(ОКОФ 310.29.10.52.130) Суда круизные, экскурсионные

‎и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров

‎(ОКОФ 310.30.11.21); Суда круизные морские (ОКОФ 310.30.11.21.111) Суда экскурсионные морские (ОКОФ 310.30.11.21.112) Суда прогулочные и спортивные (ОКОФ 310.30.12) Суда надувные прогулочные и спортивные (ОКОФ 310.30.12.12) Суда прогулочные или спортивные прочие, лодки гребные, шлюпки и каноэ (ОКОФ 310.30.12.19) Суда прогулочные прочие (ОКОФ 310.30.12.19.110) Деятельность гостиниц и предприятий общепита «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» третьей-десятой амортизационных групп –

Решение о применении или неприменении ФИНВ принимается компанией в отношении конкретного объекта ОС.