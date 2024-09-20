На какие ОС можно получить федеральный инвествычет: перечень и исключения

Его параметры будут прописаны в постановлении правительства, проект уже готов.
Смотрите в нашей таблице, какой бизнес и по каким ОС может воспользоваться вычетом.
Вид деятельности
ОС
Исключение
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электроэнергией, газом и паром
Кондиционирование воздуха
Научные исследования и разработки
«Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» третьей-десятой амортизационных групп
Квардроциклы
Суда круизные, экскурсионные
Суда круизные морские (ОКОФ 310.30.11.21.111)
Суда экскурсионные морские (ОКОФ 310.30.11.21.112)
Суда прогулочные и спортивные (ОКОФ 310.30.12)
Суда надувные прогулочные и спортивные (ОКОФ 310.30.12.12)
Суда прогулочные или спортивные прочие, лодки гребные, шлюпки и каноэ (ОКОФ 310.30.12.19)
Суда прогулочные прочие (ОКОФ 310.30.12.19.110)
Деятельность гостиниц и предприятий общепита
«Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» третьей-десятой амортизационных групп
–
Решение о применении или неприменении ФИНВ принимается компанией в отношении конкретного объекта ОС.
Подробнее о том, как получить инвествычет в 2025 году, расскажем на новом онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025». В программе собраны все изменения по УСН, страховым взносам, госпошлинам, НДФЛ, НДС и другим налогам. Успейте купить курс со скидкой за 3 690 рублей вместо
9 000 рублей. Сегодня последний день акции.
Начать дискуссию