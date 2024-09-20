Какие ошибки могут допустить физлица при продаже недвижимости

Собственники больше не смогут экономить на налогах, если установят низкую цену на недвижимость. Сейчас налог рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости.

Перед тем, как продавать недвижимость, нужно провести правильную оценку ее стоимости. Зачастую физлица ставят цену на глаз, чтобы прощупать спрос. Но такой подход может затянуть процесс продажи и выхода на сделку.

Например, продавцы думают, что низкая цена сразу привлечет покупателя и позволит уменьшить налог. Еще 5-10 лет назад это работало, поскольку собственник мог всегда объяснить налоговикам, что имеет право устанавливать любую стоимость. Однако сейчас это утратило смысл.

Налог при продаже недвижимости рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта, а затем цену умножают на коэффициент 0,7. Именно на эту цену нужно ориентироваться собственникам.

Узнайте больше о том, как и в какие сроки вы должны отчитаться при продаже недвижимости, а также какие ошибки приводят к доначислению налогов. Приходите на вебинар «Продажа недвижимости физлицом: отчетность и топ ошибок». Он состоится 23 сентября в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Срок владения недвижимым имуществом и НДФЛ.

Освобождение от подачи декларации и от уплаты налога с дохода от продажи объекта недвижимости.

Имущественный вычет и на что еще можно уменьшить налог.

Сроки подачи 3-НДФЛ.

Топ ошибок, приводящих к доначислениям налогов.

Что нужно успеть сделать до 31.12.2024 года, чтобы не упустить выгоду.

Спикер — Ирина Павлова, дипломированный юрист и экономист, эксперт в области налогообложения физических лиц. Свыше 12-ти лет стажа работы в системе налоговых органов г. Москвы. Действующий сотрудник Департамента экономической политики и развития г. Москвы. Член Палаты налоговых консультантов, финансовый советник и член ассоциации юристов России.

Ждем вас на вебинаре 23 сентября в 15:00 мск!