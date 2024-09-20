При продаже квартир и машино-мест надо вести раздельный учет по НДС

Продажа квартир в многоквартирном доме по договору купли-продажи не облагается НДС, а нежилых помещений, в том числе машино-мест, облагается.

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-07-11/21094.

Если в компании есть как облагаемые, так необлагаемые операции, то надо вести раздельный учет по НДС.

Входящий НДС по облагаемым операциям идет на вычет. Входящий НДС по необлагаемым операциям учитывается в стоимости этих товаров, работ, услуг.

Если товары, работы, услуги используются и для облагаемых, и для необлагаемых операций, то входящий НДС частично идет на вычет — в пропорции.

Эта пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных облагаемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в общей стоимости отгруженного (выполненного, оказанного) за квартал.