При продаже квартир и машино-мест надо вести раздельный учет по НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-07-11/21094.
Если в компании есть как облагаемые, так необлагаемые операции, то надо вести раздельный учет по НДС.
Входящий НДС по облагаемым операциям идет на вычет. Входящий НДС по необлагаемым операциям учитывается в стоимости этих товаров, работ, услуг.
Если товары, работы, услуги используются и для облагаемых, и для необлагаемых операций, то входящий НДС частично идет на вычет — в пропорции.
Эта пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных облагаемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в общей стоимости отгруженного (выполненного, оказанного) за квартал.
Подробнее о том, в каких случаях нужно вести раздельный учет НДС, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С», теперь в программе есть отдельный блок с изменениями по налоговой реформе-2025 по НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 4 290 рублей вместо
16 000 рублей. Сегодня последний день акции.
Начать дискуссию