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Кредитование

Известны новые условия получения образовательного кредита

Правительство РФ увеличивает финансирование кредитов в сфере образования.

Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина. В своем докладе он уточнил, что речь идет о дополнительном миллиарде рублей на поддержку образовательного кредитования.

Премьер-министр пояснил, что без качественного повсеместного образования не добиться развития страны. У детей из разных регионов должны быть одинаковые возможности для развития талантов и будущих успехов.

Условия получения образовательного кредита на оплату обучения вузе или колледже такие:

  • оформляется с 14 лет;

  • во время обучения и еще 9 месяцев после его окончания выплачиваются только проценты по займу;

  • остальная сумма кредита выплачивается в течение следующих 15 лет.

Эти данные привел телеграм-канал Нацбюро кредитных историй (НБКИ).

А вы когда-нибудь оформляли образовательный кредит? Делитесь в комментариях.

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