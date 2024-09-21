Известны новые условия получения образовательного кредита

Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина. В своем докладе он уточнил, что речь идет о дополнительном миллиарде рублей на поддержку образовательного кредитования.
Премьер-министр пояснил, что без качественного повсеместного образования не добиться развития страны. У детей из разных регионов должны быть одинаковые возможности для развития талантов и будущих успехов.
Условия получения образовательного кредита на оплату обучения вузе или колледже такие:
оформляется с 14 лет;
во время обучения и еще 9 месяцев после его окончания выплачиваются только проценты по займу;
остальная сумма кредита выплачивается в течение следующих 15 лет.
Эти данные привел телеграм-канал Нацбюро кредитных историй (НБКИ).
А вы когда-нибудь оформляли образовательный кредит? Делитесь в комментариях.
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