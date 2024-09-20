Скоро будет три категории микрофинансовых организаций

Главное предложение Центробанка — разделить микрофинансовые компании на три категории компаний, которые будут:
Одобрять кредиты ИП, самозанятым и юрлицам.
Финансировать не только бизнес, но и предлагать платеж в рассрочку, оформлять кредиты на месте покупки, а также выдавать целевые и залоговые займы с итоговой суммой кредита до 100% годовых.
Отдельно — МФО, которые помимо вышеперечисленного смогут оформлять займы под 100% и выше.
Новые виды МФО смогут выдавать бизнес-займы без лимита на сумму.
Нецелевые займы без залога будут ограничены до 100 тыс. рублей для новой категории МФО и до 1 млн рублей для целевых финорганизаций.
Для кредитов под залог будут лимиты 500 тыс. и 3 млн рублей.
Эти данные приводит Нацбюро кредитных историй (НБКИ) в своем телеграм-канале.
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