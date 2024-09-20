Инвесторы просят решить проблему с налогами при сделках IPO

С января 2025 года частным инвесторам придется дополнительно платить НДФЛ на материальную выгоду при покупке ценных бумаг в ходе IPO.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) просит Центробанк устранить налоговый казус, который возникает у частных инвесторов в ходе IPO. Уже в январе 2025 года инвесторам могут начислить НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям.

С 2024 года инвесторам вернули налогообложение материальной выгоды — это вид дохода, который появляется при покупке актива по цене ниже рыночной либо при безвозмездном получении.

В ходе первичных размещений акций нередка ситуация, когда минимальная котировка в первый день торгов была выше цены IPO. Подобные расхождения могут использоваться налоговиками как база для начисления НДФЛ. Об этом пишет РБК.

«Можно было бы предложить вообще отменить налог на матвыгоду при осуществлении торгов на IPO, но при условии долговременного владения. Мы считаем, что это простимулировало бы рост сделок на таких торгах, привлекло больше инвесторов, что должно позитивно отразиться на развитии компаний, вышедших c IPO на рынок», — сказала генеральный директор консалтинговой компании «ТаксМейт» Валерия Назаренко.

Также Центробанку предстоит объяснить, как учитывать налог на материальную выгоду инвесторов в качестве расходов при продаже ценных бумаг в будущем, поскольку это будет необходимо сделать с помощью декларации.