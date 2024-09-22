ЦБ разработал новые подходы к контролю займов «до зарплаты». Сразу два и более взять не получится

В планах Центробанка, которые приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем телеграм-канале, следующие меры:
установить ограничение на наличие только одного активного займа «до зарплаты» — до его полного погашения (но в течение первого года с момента введения этого правила разрешат иметь два займа одновременно);
ввести обязательный «период охлаждения» между оформлением кредитов — не менее трех дней;
понизить максимальную переплату по займу со 130% до 100% от основной задолженности;
запретить погашение долга путем его замены на новый.
Ранее мы писали, что с подачи ЦБ скоро будет три категории микрофинансовых организаций.
Комментарии1
а если у человека есть две, три, ..... зарплаты?
Вот он и берёт два, три.... кредита!
не справедливо!