Судебный прецедент: маркетплейс добился отмены решения, принятого в пользу продавца

По мнению Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), это важное событие для всех участников рынка электронной коммерции, которое, возможно, станет поворотным моментом в судебной практике между маркетплейсами и продавцами. Этот случай заслуживает особого внимания, так как создает тревожный прецедент для всего рынка.

Телеграм-канал АУРЭК приводит фабулу дела: продавец подал иск к Вайлдберриз о возврате средств и начисленных штрафов, связанных с обвинениями в манипуляциях рейтингами. Суд первой инстанции принял сторону продавца, посчитав действия маркетплейса необоснованными. Однако апелляционный суд принял противоположное решение, удовлетворив жалобу маркетплейса и отказав ИП в иске.

Суд пришел к выводу, что продавец действительно совершал запрещенные договором действия, направленные на искусственное повышение рейтингов товаров — так называемый самовыкуп. И посчитал, что маркетплейс имел право удержать соответствующие штрафы.

С помощью специального программного обеспечения Wildberries доказал, что аккаунты, использовавшиеся для покупок, связаны с манипулятивными действиями продавца.

Председатель совета АУРЭК Александр Ефимов прокомментировал, почему это тревожный сигнал для рынка:

«До этого момента судебная практика чаще становилась на сторону продавцов, защищая их права перед крупными маркетплейсами. Однако это решение может нарушить привычное равновесие сил. Оно ставит под угрозу возможность продавцов успешно оспаривать действия маркетплейсов в случае конфликтов, даже если действия последних кажутся несправедливыми. С одной стороны, маркетплейсы справедливо стремятся защитить свою платформу и добросовестных продавцов от манипуляций. С другой — это дело ставит поставщиков в уязвимое положение, ведь наличие автоматических систем, выявляющих нарушения, фактически лишает их права на полноценную защиту в спорных ситуациях».

Этот прецедент вызывает вопросы о том, как маркетплейсы будут использовать свою силу в дальнейших спорах с продавцами. Опасения АУРЭК вызывает то, что подобные решения могут стать основанием для более жесткого контроля над продавцами, что ослабит их позиции в правовом поле.

Вывод: нужно тщательно соблюдать условия сотрудничества с маркетплейсами и внимательно относиться к юридическим аспектам договоров.