РСПП сделал предложения по улучшению инвествычета из налога на прибыль

Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что благодарен Минэкономразвития за «конструктивную и содержательную» дискуссию при подготовке проекта постановления по федеральному инвестиционному налоговому вычету (ФИНВ).

Значительная часть предложений РСПП учтена в проекте, поэтому можно говорить о рациональном компромиссе в условиях бюджетных ограничений.

РСПП рассуждает, что 200 млрд рублей, которые стоят в планах, недостаточно для решения масштабной задачи поддержки инвестиционной активности в условиях увеличенной фискальной нагрузки и высокой стоимости заемных средств. Но с учетом необходимости скорейшего запуска инструмента, Союз согласился с этой суммой (изначально предлагал 500 млрд и учитывать любые инвестиции в приоритетных видах деятельности по ОКВЭД).

С список секторов, имеющих право применять ФИНВ, пока не вошли ЖКХ и телекоммуникационный сектор. Это темы для обсуждения. РСПП рассчитывает на максимальное расширение перечня отраслей, которые смогут применять ФИНВ.

Перечень нематериальных активов может быть шире.

Также бизнес очень ждет пакет правок в НК, необходимых для полноценного применения ФИНВ. Это:

амортизация основных средств после применения ФИНВ;

возможность снижения налога на прибыль в федеральный бюджет до нуля за счет применения ФИНВ;

определение нейтральности налоговых последствий при передаче ФИНВ между компаниями группы.

Понятно, что 2025 год для ФИНВ будет своего рода пилотным, а потом сумма вычета будет увеличена, расширен перечень подпадающих видов деятельности.

Справка: ФИНВ вводится для компенсации инвестиционно активным компаниям повышения налога на прибыль с 2025 года до 25% с 20%.

Ранее мы сообщали, что готовы правила для федерального инвестиционного вычета.