РСПП сделал предложения по улучшению инвествычета из налога на прибыль

Значительная часть предложений РСПП учтена в проекте, поэтому можно говорить о рациональном компромиссе в условиях бюджетных ограничений.
РСПП рассуждает, что 200 млрд рублей, которые стоят в планах, недостаточно для решения масштабной задачи поддержки инвестиционной активности в условиях увеличенной фискальной нагрузки и высокой стоимости заемных средств. Но с учетом необходимости скорейшего запуска инструмента, Союз согласился с этой суммой (изначально предлагал 500 млрд и учитывать любые инвестиции в приоритетных видах деятельности по ОКВЭД).
С список секторов, имеющих право применять ФИНВ, пока не вошли ЖКХ и телекоммуникационный сектор. Это темы для обсуждения. РСПП рассчитывает на максимальное расширение перечня отраслей, которые смогут применять ФИНВ.
Перечень нематериальных активов может быть шире.
Также бизнес очень ждет пакет правок в НК, необходимых для полноценного применения ФИНВ. Это:
амортизация основных средств после применения ФИНВ;
возможность снижения налога на прибыль в федеральный бюджет до нуля за счет применения ФИНВ;
определение нейтральности налоговых последствий при передаче ФИНВ между компаниями группы.
Понятно, что 2025 год для ФИНВ будет своего рода пилотным, а потом сумма вычета будет увеличена, расширен перечень подпадающих видов деятельности.
Справка: ФИНВ вводится для компенсации инвестиционно активным компаниям повышения налога на прибыль с 2025 года до 25% с 20%.
Ранее мы сообщали, что готовы правила для федерального инвестиционного вычета.
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