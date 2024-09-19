Готовы правила для федерального инвестиционного вычета

Озвучили виды деятельности, при ведении которых компании могут претендовать на федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) с 2025 года.

Проект опубликован на федеральном портале.

Ранее Минфин в письме от 27.07.2024 № 03-03-05/70335 сообщал, что нужна нормативка по ФИНВ и она уже готовится в недрах Минэкономразвития.

Виды деятельности для ФИНВ смотрите в нашей таблице.

Раздел / класс ОКВЭД2 Наименование вида деятельности Раздел B Добыча полезных ископаемых Раздел C Обрабатывающие производства Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания Класс 72 раздела M Научные исследования и разработки

Размер ФИНВ составит ‎6% от суммы расходов на ОС и НМА.

В проекте указаны группы ОС из Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ), по которым можно получить федеральный инвестиционный вычет.

Что касается НМА, то вычет действует в отношении исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, внесенных в соответствующий госреестр РФ при получении патента.

Решение о применении или неприменении ФИНВ компания принимает в отношении конкретного объекта ОС, амортизируемого НМА.

Кстати, уже готов проект новой декларации по налогу на прибыль, в которой можно будет отражать ФИНВ.