Готовы правила для федерального инвестиционного вычета

Проект опубликован на федеральном портале.
Ранее Минфин в письме от 27.07.2024 № 03-03-05/70335 сообщал, что нужна нормативка по ФИНВ и она уже готовится в недрах Минэкономразвития.
Виды деятельности для ФИНВ смотрите в нашей таблице.
Раздел / класс ОКВЭД2
Наименование вида деятельности
Раздел B
Добыча полезных ископаемых
Раздел C
Обрабатывающие производства
Раздел D
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Раздел I
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Класс 72 раздела M
Научные исследования и разработки
Размер ФИНВ составит 6% от суммы расходов на ОС и НМА.
В проекте указаны группы ОС из Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ), по которым можно получить федеральный инвестиционный вычет.
Что касается НМА, то вычет действует в отношении исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, внесенных в соответствующий госреестр РФ при получении патента.
Решение о применении или неприменении ФИНВ компания принимает в отношении конкретного объекта ОС, амортизируемого НМА.
Кстати, уже готов проект новой декларации по налогу на прибыль, в которой можно будет отражать ФИНВ.
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