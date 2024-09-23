Правительство обяжет Apple разрешить установку RuStore

Кабмин поддержал законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore. Также пользователи смогут скачивать отечественные программы и совершать платежи.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в официальном отзыве правительства.
Сейчас в гаджетах от Apple установлен только магазин приложений App Store, а другие альтернативы не предусмотрены. С начала 2022 года из-за санкций у пользователей iPhone перестали работать некоторые встроенные функции и проходить платежи через Apple Pay.
Чтобы это изменить, в Госдуму внесли разработанный депутатами и сенаторами законопроект, по которому в РФ будут продаваться только смартфоны, в которых есть возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложение — RuStore.
«Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг», — говорится в пояснительной записке.
Магазин RuStore можно установить на все устройства под управлением Android. Однако лицензионное соглашение Apple ограничивает возможность пользоваться приложениями из независимых источников.
В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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