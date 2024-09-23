Правительство обяжет Apple разрешить установку RuStore

На территории РФ будут продаваться смартфоны и другие гаджеты, на которые можно установить RuStore. Законопроект одобрили в правительстве.

Кабмин поддержал законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore. Также пользователи смогут скачивать отечественные программы и совершать платежи.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в официальном отзыве правительства.

Сейчас в гаджетах от Apple установлен только магазин приложений App Store, а другие альтернативы не предусмотрены. С начала 2022 года из-за санкций у пользователей iPhone перестали работать некоторые встроенные функции и проходить платежи через Apple Pay.

Чтобы это изменить, в Госдуму внесли разработанный депутатами и сенаторами законопроект, по которому в РФ будут продаваться только смартфоны, в которых есть возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложение — RuStore.

«Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг», — говорится в пояснительной записке.

Магазин RuStore можно установить на все устройства под управлением Android. Однако лицензионное соглашение Apple ограничивает возможность пользоваться приложениями из независимых источников.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.