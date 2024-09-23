Сначала таможенные платежи при УСН нужно включить в стоимость товаров

Таможенные платежи можно включить в расходы, но только по мере реализации импортных товаров.

Минфин в своем письме от 29 июля 2024 г. № 03-11-11/70455 разъяснил порядок учета таможенных платежей при УСН.

При УСН таможенные платежи за импортные товары для последующей продажи относятся к расходам. Однако сделать это можно не сразу. Для начала их нужно включить в стоимость товаров, а в расходах учитывать по мере реализации. Перечень расходов, которые учитываются при определении объекта налогообложения, есть в п. 1 ст. 346.16 НК.

«Таким образом, таможенные платежи, относящиеся к импортным товарам, приобретаемым для последующей реализации, учитываются налогоплательщиком, применяющим УСН, в составе расходов по мере реализации этих товаров при условии их фактической оплаты продавцу», — говорится в письме Минфина.

Важно, что расходы по уплате таможенных пошлин за товары, которые вывезли из РФ за пределы ЕАЭС, не включены в перечень. Это значит, что их нельзя учесть в расходах при УСН.