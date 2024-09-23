Сначала таможенные платежи при УСН нужно включить в стоимость товаров

Минфин в своем письме от 29 июля 2024 г. № 03-11-11/70455 разъяснил порядок учета таможенных платежей при УСН.
При УСН таможенные платежи за импортные товары для последующей продажи относятся к расходам. Однако сделать это можно не сразу. Для начала их нужно включить в стоимость товаров, а в расходах учитывать по мере реализации. Перечень расходов, которые учитываются при определении объекта налогообложения, есть в п. 1 ст. 346.16 НК.
«Таким образом, таможенные платежи, относящиеся к импортным товарам, приобретаемым для последующей реализации, учитываются налогоплательщиком, применяющим УСН, в составе расходов по мере реализации этих товаров при условии их фактической оплаты продавцу», — говорится в письме Минфина.
Важно, что расходы по уплате таможенных пошлин за товары, которые вывезли из РФ за пределы ЕАЭС, не включены в перечень. Это значит, что их нельзя учесть в расходах при УСН.
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