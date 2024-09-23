Страховым компаниям разрешили платить налог на прибыль в рассрочку

Страховщики смогут растянуть налогооблагаемую прибыль в отчете для ФНС на три года.

Центробанк принял предложения Всероссийского союза страховщиков (ВСС) о предоставлении рассрочки платежа по налогу на прибыль.

Страховые компании смогут выплачивать налог в течение трех лет при росте налогооблагаемой прибыли в результате учета отрицательных резервов. Об этом пишет Коммерсант.

У страховщиков появилась возможность растянуть налогооблагаемую прибыль на три года в отчете для ФНС. О непосредственной оплате налога по частями речи не идет.

Изменения затронут треть договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) и страхования жизни заемщика в ипотеке. На величину налогооблагаемой прибыли по этим соглашениям влияет размер отчислений в страховые резервы.

Сейчас отрицательные резервы по учетной группе обнуляются. Однако, когда новое положение вступит в силу, они будут уменьшать совокупный размер отчислений в резервы, что моментально приведет к росту налогооблагаемой прибыли.

Например, резервы страховой компании могут упасть на 4-5 млрд рублей, а это приведет к выплате налога на прибыль в размере 1-1,3 млрд.