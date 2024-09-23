С начала года в Россию приехало больше 2,3 млн иностранных туристов

Вклад туризма в мировой ВВП растет, государства планируют инвестировать в развитие путешествий.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что Россия становится привлекательной страной для иностранных туристов.

С начала 2024 года больше 2,3 млн иностранцев посетили РФ. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития в материале по итогам ежегодной встречи министров туризма «Группы двадцати» в бразильском городе Белена.

«Результатом бразильского председательства в „Группе двадцати“ в текущем году стала разработка целого ряда инициатив, посвященных вопросам устойчивого развития, профессионального обучения и финансирования проектов в сфере туризма», — сказал Кондратьев.

Также он добавил, что вклад туризма в мировой ВВП привлечет инвестиции в эту сферу и будет способствовать развитию устойчивых видов туризма.

Следующая встреча министров состоится в 2025 года под председательством ЮАР.