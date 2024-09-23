Россияне потратили рекордную сумму с кредитных карт

За 2,5 года траты жителей страны по кредитным картам достигли максимума. В июле средний чек при оплате кредиткой превысил 113 тысяч рублей.

В августе 2024 года уровень использования лимита по кредитным картам вырос до 33,9%. Сам показатель и величина прироста достигли максимума с начала 2022 года.

Траты россиян по кредиткам начали расти с августа 2023 года. При этом средний чек покупки с октября 2023 по январь 2024 года снижался, а в июле обновил максимум в 113,1 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

«Можно предположить, что рост утилизации связан с ростом потребительских цен, то есть количество трат могло остаться прежним, а суммы совершенных операций по картам увеличились вслед за ценами», — сказал гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Также эксперты считают, что доля используемого лимита по кредиткам выросла из-за высоких ставок по депозитам и накопительным счетам. Не сбрасывают со счетов и сезонный фактор: многим россиянам понадобились средства в сезон отпусков.

В предыдущие годы рост выдачи кредиток в количественном выражении составлял 6-15%, а в денежном — 5-25%.