Инвалидов, которые самостоятельно купили автомобиль, освободят от транспортного налога

Сейчас право не платить транспортный налог есть у инвалидов, которые получили автомобиль через органы социальной защиты.

В Госдуму внесли разработанный депутатами и сенатором законопроект, который предоставит всем инвалидам и детям-инвалидам, имеющим автотранспортные средства по медицинским показаниям, меры поддержки в виде освобождения от уплаты транспортного налога.

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 358 НК, инвалиды, у которых есть автомобили мощностью двигателя до 100 л/с, могут не платить транспортный налог. Такие средства должны быть получены через органы социальной защиты населения.

Если инвалиды по медицинским показаниям имеют право получить транспортное средство, но не получили его, то им предоставляется ежегодная компенсация транспортных расходов.

Однако большинство инвалидов и родители детей-инвалидов, нуждающихся в транспортном средстве по медицинским показаниям, сейчас покупают автомобили за собственный счет. В таком случае транспортное средство не будет освобождено от налогообложения. По мнению депутатов, это необоснованно и несправедливо.

«В целях защиты таких инвалидов законопроектом предлагается изложить подпункт 2 пункта 2 статьи 358 части второй Налогового кодекса в новой редакции, исключающей из налогообложения автомобили легковые, приобретенные инвалидом или его законным представителем в соответствии с медицинскими показаниями за собственный счет», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, его положения вступят в силу с 1 января 2025 года.