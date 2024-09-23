Минфин: участие малого бизнеса к госзакупках нельзя ограничивать

Представителей малого бизнеса хотят отстранить от участия в конкурсах на обеспечение питанием учреждений. Однако Минфин против этого, поскольку у МСП есть преимущества по 44-ФЗ.

Минфин не поддержал изменения в постановление правительства от 31.12.2021 № 2604, по которым субъекты малого предпринимательства (СМП) не смогут участвовать и выигрывать конкурсы на обеспечение питанием учреждений здравоохранения, дошкольных и образовательных учреждений. Подобные тендеры изначально предполагают победу организаций-монополистов в данной сфере оказания услуг.

При определении поставщика путем проведения конкурса оценка проводится на основании как стоимостных, так и нестоимостных критериев: заявке с наилучшими значениями присваивается 100 баллов.

«При осуществлении закупок услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления, значимость нестоимостных критериев оценки может достигать 60%», — сказано в письме Минфина от 23 июля 2024 г. № 01-06-13/24-68519.

Предложение изменить постановление правительства и ограничить участие СМП в закупках Минфин счел несостоятельным, поскольку 44-ФЗ предоставляет преимущества малому и среднему бизнесу.

Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, заказчики обязаны совершать у СМП и социально ориентированных НКО не меньше 25% годового объема закупок.