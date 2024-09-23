Налоговую базу по НДФЛ определяют отдельно по каждой сумме дохода, в том числе по выигрышам

Если с 2025 года применяется не прогрессивная налоговая ставка, для расчета НДФЛ нужно умножить налоговую базу на соответствующую ставку налога.

В этом случае налоговая база всегда определяется отдельно по каждой сумме дохода (подп. «а», «б» п. 37 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, п. 3 ст. 226 НК).

Пример

Физлицо, которое получает зарплату, выиграло также приз в размере 104 тыс. руб. за участие в конкурсе в рамках рекламной акции. На расчет НДФЛ по выигрышу доходы в виде зарплаты не влияют.

НДФЛ с выигрыша рассчитывают отдельно от налога с других доходов. Он составляет 35 тыс. руб. ((104 тыс. руб. - 4 тыс. руб.) x 35%).