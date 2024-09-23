«Тот еще разговор» раскрывает секреты компании «Калуга Астрал»

В гости на интервью пришел предприниматель и бизнес-трекер Юрий Мео и поделился технологиями успешных продаж и маркетинга.

В новом выпуске «Тот еще разговор» вас ждет история появления звездной Калуги — той самой, которая сейчас «Калуга Астрал» с оборотом выручки 1,8 млрд рублей.

Юрий Мео — коммерческий директор, в подчинении которого вначале было целых два человека, поделился секретами продаж и маркетинга. Например, как добиться того, чтобы успехи команд продаж отражались не только на бумаге, но и на расчетном счете.

Во время интервью мы узнали секреты «Калуги Астрал», успехи монополиста 1С, неудачи Такском и Бухсофт, а еще заглянули за кулисы «Моего Дела».

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