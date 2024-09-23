Центробанк лучше защитит ипотечных заемщиков

Банки будут обязаны честно сообщать клиентам о разнице в полной стоимости кредита и возвращать заемщикам неиспользованное вознаграждение при досрочном закрытии ипотеки.

С 1 января 2025 года начнет действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Документ позволит снизить распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться от банков подробного информирования клиентов об условиях кредита.

«Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению», — сказано на сайте Центробанка.

В состав первоначального взноса запретят включать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения недвижимости (кешбэк). Основная идея в том, чтобы клиенты оплачивали первый взнос за счет собственных средств.

Банк не сможет брать вознаграждение от застройщика за пониженные ставки по ипотеке, иначе это приводит к росту цены объекта недвижимости. Также в стандарте ЦБ определены условия ипотечного договора, в котором нужно учитывать сумму кредита, его срок, возможные комиссии и другие параметры.

Регулятор рекомендует заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% стоимости жилья.

Кредитные организации с 1 января будут честно информировать клиентов о том, какова разница в полной стоимости кредита — чтобы при принятии решения заемщик понимал, выгодна ли такая услуга. Кроме того, банк обязан вернуть неиспользованную часть вознаграждения при досрочном погашении ипотеки.