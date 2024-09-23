В налоговом уведомлении за 2023 год помимо налогов на имущество может оказаться НДФЛ

Началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2023 год — транспортного, земельного и налога на имущество.

Кроме того, в уведомление будет включена сумма налога на доходы физических лиц:

неудержанного налоговым агентом;

по выигрышам в казино;

по процентам от вкладов в банках;

с налоговой базы, превышающей 5 млн рублей.

На это обратило внимание региональное УФНС.

Налогоплательщики-физлица могут получать уведомления для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требования об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах.

Кстати, первыми налоговое уведомление получат пользователи личного кабинета.