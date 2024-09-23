В налоговом уведомлении за 2023 год помимо налогов на имущество может оказаться НДФЛ

Кроме того, в уведомление будет включена сумма налога на доходы физических лиц:
неудержанного налоговым агентом;
по выигрышам в казино;
по процентам от вкладов в банках;
с налоговой базы, превышающей 5 млн рублей.
На это обратило внимание региональное УФНС.
Налогоплательщики-физлица могут получать уведомления для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требования об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах.
Кстати, первыми налоговое уведомление получат пользователи личного кабинета.
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