Новое правило о 60 млн рублей дохода на УСН – общее для любого года

Но в 2025 году его доходы могут не превысить 60 млн. Тогда он будет освобожден от НДС в 2026 году.
В пункте 1 ст. 145 НК в редакции на 2025 год нет привязки конкретно к 2024 году. То есть правило о 60 млн рублей – это общее правило для любого года, начиная с 2024-го.
Поэтому если в 2025 году упрощенец не выйдет за пределы 60 млн, то в 2026 году НДС платить не будет.
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