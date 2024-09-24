Новое правило о 60 млн рублей дохода на УСН – общее для любого года

Если налогоплательщик на УСН в 2024 году превысил доходы в 60 млн рублей, то с 2025 года будет платить НДС.

Но в 2025 году его доходы могут не превысить 60 млн. Тогда он будет освобожден от НДС в 2026 году.

В пункте 1 ст. 145 НК в редакции на 2025 год нет привязки конкретно к 2024 году. То есть правило о 60 млн рублей – это общее правило для любого года, начиная с 2024-го.

Поэтому если в 2025 году упрощенец не выйдет за пределы 60 млн, то в 2026 году НДС платить не будет.