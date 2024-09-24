На ОСНО право на вычет входного НДС по ставке 5% или 7% не зависит от ставки в счете-фактуре продавца

Никаких изменений по этому поводу в ст. 171 НК не вносилось.
Поэтому входной НДС от упрощенцев по ставке 5/7% на ОСНО можно будет принимать к вычету в обычном порядке, так же как и НДС по ставкам 10 и 20%.
Переход с 2025 года на УСН с выбором полной ставки НДС 20% — чтобы избежать налог на прибыль — не всем выгоден. Список расходов при УСН закрыт, выручка ограничена лимитом. Поэтому общего совета тут быть не может.
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