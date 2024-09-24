Льготы по налогу на прибыль и взносам для электронной промышленности продлят еще на три года

Для организаций электронной промышленности установлена льготная ставка по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов.

«На ближайшем заседании Правительства рассмотрим законопроект о продлении этой меры еще на три года с использованием механизма льготных ставок. Кроме того, прорабатывается вопрос распространения ее действия и на предприятия, что очень важно, электронного машиностроения, в том числе на производителей специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники», — заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании «Состояние и перспективы развития российской микроэлектронной отрасли» форума «Микроэлектроника-2024».

Известно, что в прошлом году благодаря указанным льготам организации радиоэлектроники сэкономили свыше 70 млрд рублей.

Государство наращивает и финансовую поддержку: если в 2020 году бюджетные инвестиции в отрасль не превышали 10 млрд рублей, то по итогам 2024 года они должны превзойти этот показатель почти в 15 раз. Всего за четыре года из бюджета было выделено свыше 430 млрд рублей.

Стремится расширять свои проекты и бизнес: за первый квартал текущего года вложения в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий увеличились более чем на 150%.

Ранее мы писали, что налоговые льготы для организаций электронной промышленности продлят и расширят.