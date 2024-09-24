Роструд: индикаторы риска помогли защитить трудовые права более 14 тысяч работников. И будут новые индикаторы

Срабатывание индикаторов риска позволило инспекторам труда защитить трудовые права более 14 тыс. работников.

В настоящее время основная часть всех мероприятий, которые проводят инспекции труда, приходится на профилактику.

То есть сегодня проверки – это крайняя мера, подчеркнул Роструд.

Внедрение в работу ГИТ индикаторов риска помогает оперативно применять необходимые меры и защищать трудовые права, но при этом не оказывать излишнего давления на бизнес — так как проверка проводится только там, где риск нарушений очень высок, о чем свидетельствует срабатывание индикатора. Определить этот риск и действовать точечно помогают индикаторы риска.

Благодаря срабатыванию утвержденных индикаторов и принятым инспекторским мерам восстановлены трудовые права более 14 тыс. работников. В том числе выплачена задержанная зарплата на сумму свыше 580 млн руб., проведена спецоценка условий труда в отношении более 8 тыс. рабочих мест.

Сейчас в распоряжении инспекторов труда шесть индикаторов риска, три из которых связаны с возможными нарушениями требований охраны труда и три в части оплаты труда.

Роструд заверил, что разработка новых индикаторов продолжается. В том числе связанных: