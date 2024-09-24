Самые высокие зарплаты на портале «Работа России» в реальности могут быть гораздо выше

Роструд привел данные, в каких отраслях и сферах в 2024 году предлагают самую высокую зарплату.

Добывающая промышленность лидирует в России по средней предлагаемой зарплате: сейчас она составляет почти 80 тыс. рублей.

«Также высокие зарплаты предлагают работодатели в сфере строительства — более 61 тыс. рублей, высшего менеджмента — 64 тыс. рублей, металлургии — около 60 тыс.», — сообщил замруководителя Роструда Ян Талбацкий.

Он обратил внимание, что реальная зарплата, особенно в промышленно-производственном секторе, может быть гораздо выше. В объявлениях зачастую указывается предлагаемый доход без учета стимулирующих выплат.

«Например, для инженеров различной специализации в базе вакансий представлены предложения с зарплатой до 250-300 тыс. рублей, для механиков довольно много предложений с зарплатой 150-200 тыс. рублей. Токари, машинисты буровых, сварщики, монтажники, фрезеровщики и многие другие специалисты в промышленности и производстве могут найти для себя предложения с зарплатой выше средней по отрасли», — отметил замглавы ведомства.

«Работа России» — это единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Здесь представлены вакансии со всей страны — более 1,7 млн предложений для самых разных специалистов.

Также Роструд назвал сферы, где больше всего предложений работы.