Для социальных НКО сократят сроки выездных проверок

По аналогии с МСП хотят снизить административную нагрузку и поддержать работу частных школ, детских садов, хосписов и других некоммерческих организаций.

Сейчас МЧС, Роспотребнадзор и другие контрольные ведомства проверяют СОНКО по общим правилам. Сроки выездной проверки составляют до 10 дней. И ограничения по времени нет.

«С принятием закона время проверки будет увязано с численностью сотрудников СОНКО. Если их не более 100, как у малых предприятий, максимальное время проверки сократится до 50 часов. Если не более 15, как у микробизнеса, время проверки составит до 15 часов», — пояснила поправки к федеральному закону «О государственном и муниципальном контроле» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Действие разрабатываемых поправок распространят на СОНКО, включенные в реестр Минэкономразвития. Сейчас в нем более 53 тыс. организаций.

По данным Росстата, сегодня у 95% СОНКО численность сотрудников не превышает 15 человек. То есть для большинства организаций административная нагрузка в виде времени их проверок сократится более чем в пять раз.