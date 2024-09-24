Известны основные параметры федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027

Глава Минфина Антон Силуанов представил основные параметры федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Приоритеты бюджета такие: социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, обеспечение нужд СВО и поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

Все эти приоритеты обеспечены ресурсами, заверил Силуанов.

В федеральном бюджете на ближайшие 6 лет предусмотрено более 40 трлн рублей на финансовое обеспечение мероприятий 19 нацпроектов.

Особое внимание при формировании проекта бюджета уделено мероприятиям по достижению технологического лидерства. Заложено финансирование более 6 трлн рублей.

Инфраструктура

С 2025 года начинается программа модернизации коммунальной инфраструктуры – за три года на эти мероприятия будет направлено 180 млрд рублей.

Необходимые ресурсы будут выделены на программы льготной ипотеки.

Укрепление обороноспособности

Запланированные ресурсы позволят обеспечить оснащение Вооруженных сил, выплату денежного довольствия военнослужащим, поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Социальная политика

С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

На поддержку семей с детьми, маткапитал и программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми будет направлено порядка 10 трлн рублей.

Здравоохранение

В течение шести лет будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме 1 трлн рублей. Продолжится модернизация первичного звена здравоохранения.

Образование

Финансирование строительства более 150 школ к 2030 году начнется уже в этот трехлетний период.

На создание инфраструктуры детсадов будет направлено более 40 млрд рублей, на строительство новых – еще 22 млрд.

Продолжится оснащение и ремонт зданий техникумов, создание кампусов мирового уровня.

Региональные бюджеты

Всего на поддержку регионов планируют направлять более 3 трлн рублей ежегодно, а на реализацию нацпроектов – около 1 трлн. Субъектам РФ продолжат предоставлять инфраструктурные кредиты.

Согласно посланию Президента, предусмотрено списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Ранее мы писали, что Минэкономразвития дало прогноз по ВВП, инфляции и росту экономики на 2025-2027 годы.