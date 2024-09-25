Страховые взносы для малого бизнеса предложили повысить

«Деловая Россия» предложила увеличить порог зарплат, после достижения которого малый и средний бизнес будет платить страховые взносы по льготному тарифу. Этот лимит хотят увеличить с одного до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей. С начала 2025 года он вырастет на 16,5% и составит 22 440. По существующему порядку с части зарплат в пределах двух МРОТ работодатель заплатит 10 098 рублей, а по предложению «Деловой России» — уже 13 464 рубля в месяц. Об этом пишет РБК.
Пониженные тарифы сможет применять только социально ответственный бизнес — который платит сотрудникам достойные зарплаты и обеспечивает их социальными гарантиями.
«Бизнес, который платит достойные зарплаты с социальными гарантиями, считает, что предоставление льгот по страховым взносам в том числе бизнесу с заниженными и/или серыми заработными платами создает неравную конкуренцию», — сказано в письме «Деловой России» на имя министра финансов Антона Силуанова.
Против инициативы выступает «Опора России». Ее президент Александр Калинин заявил, что рост страховых взносов увеличит фискальную нагрузку и негативно скажется на секторе МСП. Не исключено, что часть предпринимателей снова уйдет работать в тень.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса власти снизили размер страховых взносов для МСП с 30% до 15%. Это применяется и по сей день, но с зарплаты равной МРОТ работодатель все равно платит 30% взносов.
Кстати, Мишустин подтвердил повышение МРОТ с 1 января 2025 года.
Комментарии4
Интересно, как закончится схватка между "Опорой России" и "Деловой Россией"?
Тихий ужас на крыльях ночи. Теперь, когда нужно реализовать что-то плохое для бизнеса, идею вкладывают в уста самого бизнеса .Гениально.
граждане повинны также вносить арендную плату за росу, иней, туман и другие виды сырости. Постановление входит в силу с нынешнего дня.(с)