Страховые взносы для малого бизнеса предложили повысить

Представители малого и среднего бизнеса получат право на льготные тарифы по уплате страховых взносов только с зарплат сотрудников, которые превышают два МРОТ.

«Деловая Россия» предложила увеличить порог зарплат, после достижения которого малый и средний бизнес будет платить страховые взносы по льготному тарифу. Этот лимит хотят увеличить с одного до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей. С начала 2025 года он вырастет на 16,5% и составит 22 440. По существующему порядку с части зарплат в пределах двух МРОТ работодатель заплатит 10 098 рублей, а по предложению «Деловой России» — уже 13 464 рубля в месяц. Об этом пишет РБК.

Пониженные тарифы сможет применять только социально ответственный бизнес — который платит сотрудникам достойные зарплаты и обеспечивает их социальными гарантиями.

«Бизнес, который платит достойные зарплаты с социальными гарантиями, считает, что предоставление льгот по страховым взносам в том числе бизнесу с заниженными и/или серыми заработными платами создает неравную конкуренцию», — сказано в письме «Деловой России» на имя министра финансов Антона Силуанова.

Против инициативы выступает «Опора России». Ее президент Александр Калинин заявил, что рост страховых взносов увеличит фискальную нагрузку и негативно скажется на секторе МСП. Не исключено, что часть предпринимателей снова уйдет работать в тень.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса власти снизили размер страховых взносов для МСП с 30% до 15%. Это применяется и по сей день, но с зарплаты равной МРОТ работодатель все равно платит 30% взносов.

Кстати, Мишустин подтвердил повышение МРОТ с 1 января 2025 года.